Известный комик из США Алекс Штейн посетил пикет проукраинских активистов в компании бездомного мужчины и записал видео, на котором задал одному из участников акции несколько неудобных вопросов.
Штейн подошел к мужчине с украинским флагом и поинтересовался, почему его единомышленники выпрашивают дополнительное финансирование для Украины, забывая о проблемах бездомных американцев, которым также нужна помощь властей.
"Вы хотите, чтобы Америка дала ещё больше денег Украине, а как насчет этого парня? Ему тоже нужна помощь", — спросил Штейн, указывая на полуобнаженного мужчину со стаканом мелочи в руке.
Конкретного ответа от активиста не последовало. Он лишь заявил, что пикет направлен к Конгрессу, а финансирование Украины поможет сдержать "агрессию России".
В конце ролика комик подчеркнул, что 100 млрд долларов для Киева "это слишком много", а протестующие не желают помогать бездомным своей страны.
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