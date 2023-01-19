Комик из США Алекс Штейн высмеял на видео проукраинских активистов в Вашингтоне

Известный комик из США Алекс Штейн посетил пикет проукраинских активистов в компании бездомного мужчины и записал видео, на котором задал одному из участников акции несколько неудобных вопросов.

Штейн подошел к мужчине с украинским флагом и поинтересовался, почему его единомышленники выпрашивают дополнительное финансирование для Украины, забывая о проблемах бездомных американцев, которым также нужна помощь властей.

"Вы хотите, чтобы Америка дала ещё больше денег Украине, а как насчет этого парня? Ему тоже нужна помощь", — спросил Штейн, указывая на полуобнаженного мужчину со стаканом мелочи в руке.

Конкретного ответа от активиста не последовало. Он лишь заявил, что пикет направлен к Конгрессу, а финансирование Украины поможет сдержать "агрессию России".

В конце ролика комик подчеркнул, что 100 млрд долларов для Киева "это слишком много", а протестующие не желают помогать бездомным своей страны.