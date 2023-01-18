По словам сербского лидера Александра Вучича, для его страны Донбасс и Крым были и останутся украинскими территориями.
"Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда", — сказал Александр Вучич в беседе с изданием Bloomberg.
Президент добавил, что Сербия с самого начала российской спецоперации на Украине её не поддерживала.
Невзирая на расхождение позиций по Украине, Сербия и РФ остаются надёжными деловыми партнёрами.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".