Вучич: для Сербии Крым и Донбасс всегда останутся украинскими

По словам сербского лидера Александра Вучича, для его страны Донбасс и Крым были и останутся украинскими территориями.

"Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда", — сказал Александр Вучич в беседе с изданием Bloomberg.

Президент добавил, что Сербия с самого начала российской спецоперации на Украине её не поддерживала.

Невзирая на расхождение позиций по Украине, Сербия и РФ остаются надёжными деловыми партнёрами.