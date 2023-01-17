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Вучич верит, что Сербии не придётся вводить санкции против России

Мир

Сербский лидер Александр Вучич усомнился в том, что его стране придётся вводить санкции в отношении Москвы на фоне западного давления.

По его словам, Сербия не была счастлива, когда против неё утверждали ограничительные меры. Кроме того, он добавил, что Белград уже на протяжении года отказывается от антироссийских санкций.

"Я и далее уверен, что мы их не введём", — отметил Вучич в эфире канала TV Happy.

Как пояснил президент, Сербия не собирается "отменять" русскую культуру, а также разрушать памятники известным российским и советским писателям, поэтам и музыкантам.

Ранее Вучич заявил, что Белград утвердит ограничения в отношении РФ только в случае "прямых экзистенциальных угроз".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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