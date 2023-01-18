Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть серьёзные предложения со стороны стран коллективного Запада по поводу мирных переговоров. Однако на данный момент их не было.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".