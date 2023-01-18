Президент Украины Владимир Зеленский оказался совершенно некомпетентным управленцем, а потому передал Украину под внешнее управление, заявил бывший глава кабинета министров Незалежной Николай Азаров.
"Охарактеризовать отношение Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа", — перечислил экс-премьер в интервью изданию "Известия".
Именно действующий глава государства, напомнил Азаров, привёл Украину к настоящей катастрофе — военному конфликту с Россией. При Зеленском была полностью разрушена экономика и страна задолжала Западу огромные деньги.
"(Президент Украины. — Прим. ред.) полностью уничтожил инакомыслие, ликвидировал всю оппозицию, предал интересы украинского народа, полностью подчинив их политике США, уничтожил конституцию Украины и ликвидировал правосудие", — добавил политик.
Он уверен, что дать оценку "достижениям" Зеленского должен специальный уголовный трибунал.
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