Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский — некомпетентный и абсолютно продажный президент

Президент Украины Владимир Зеленский оказался совершенно некомпетентным управленцем, а потому передал Украину под внешнее управление, заявил бывший глава кабинета министров Незалежной Николай Азаров.

"Охарактеризовать отношение Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа", — перечислил экс-премьер в интервью изданию "Известия".

Именно действующий глава государства, напомнил Азаров, привёл Украину к настоящей катастрофе — военному конфликту с Россией. При Зеленском была полностью разрушена экономика и страна задолжала Западу огромные деньги.

"(Президент Украины. — Прим. ред.) полностью уничтожил инакомыслие, ликвидировал всю оппозицию, предал интересы украинского народа, полностью подчинив их политике США, уничтожил конституцию Украины и ликвидировал правосудие", — добавил политик.

Он уверен, что дать оценку "достижениям" Зеленского должен специальный уголовный трибунал.