Медведев об обсуждении поставок танков Украине в Давосе — позорище

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позорищем обсуждение на Давосском форуме поставок Киеву танков, вместо решения экономических вопросов.

"На Давосском форуме обсуждают поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", — отметил он в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, Польша питает надежды на то, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части.

"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей", — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что лидер Польши приезжал во Львов, чтобы присвоить себе западные украинские области.