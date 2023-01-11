Медведев о визите главы Польши на Украину: Львов снова будет носить имя Лемберг

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что лидер Польши приезжал во Львов, чтобы присвоить себе западные украинские области.

Медведев прокомментировал встречу Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой.

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды", — написал экс-президент России в своём микроблоге.

Медведев отметил, что "Леопарды" — это всего лишь модернизированные недругами танки Т-72. Прочее вооружение, переданное ВСУ, он назвал английским неликвидом.

"Всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну", — выразил своё мнение политик.

Дмитрий Анатольевич считает, что визит западных соседей на Украину преследовал корыстные цели.

"А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", — объяснил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев высказался об отказе Киева от перемирия.