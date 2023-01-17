Украинский комбат: "Какой Крым? У нас потери чудовищные!"

Украине не светит никакой Крым скорее всего вообще и уж точно — в ближайшем обозримом будущем, к таким вопросам нужно "подходить реалистично, заявил руководитель украинского (террористического и запрещенного в РФ) нацбатальона, небезызвестный блогер и каратель Петр Кузик.

В своем интервью Дмитрию Гордону*, комбат Кузик посоветовал всем обратить внимание на текущее положение вещей. По его словам, на сегодняшний день ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских систем и боеприпасов, а Запад не спешит их поставлять.

Кузик напомнил, что военная аналитика — это наука, которая учитывает самые сложные сценарии, а не "хотелки" властей.

"О чем вообще можно рассуждать с таким апломбом, если у ВСУ сейчас при всех поставках Запада огромный дефицит наступательных и артиллерийских систем, боекомплектов к ним? Кроме того, украинской армии категорически не хватает людей, налицо дефицит младших командиров — командиров отделений, взводов, рот", — жалуется украинский комбат на чудовищные потери, нанесенные армией России.

Проблема в том, что за 11 месяцев противостояния люди с опытом погибли, получили ранения или пошли на повышение, а у тех подразделений, которые прошли боевое слаживание, есть теоретические знания, но нет практического опыта", продолжил он.

"Самостоятельно Украине не выиграть у России никогда и ничего. Я уже не говорю о танках, авиации, обо всех этих приборах, которые нужны для серьезных штурмовых операций, радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и т. д. Сейчас их очень тяжело отбросить. Они в Соледаре нашли слабину и прорвались. Мне кажется, надо запасаться терпением и готовиться к худшему сценарию", — добавил командир неонацистского батальона "Свобода" (запрещён в РФ).

Ранее он же без обиняков сообщил западным СМИ, что "поля и леса вокруг усеяны трупами украинских солдат, а обороняться приходится в сильном холоде и по колено в воде". Касательно Бахмута он заявил, что потери колоссальные, и тела уже давно перестали считать и пытаться забирать с собой.

"Какой Крым? У нас потери чудовищные!" — звучало в эфире.

С последним как раз все довольно понятно — офис Зеленского давно придерживается излюбленной стратегии "замалчивания", хотя потери в реальности превышают сотню-другую тысяч человек.

Напомним, еще до Бахмута, в конце 2022 года:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен круто подставила Зе-команду своим заявлением о 100 тысячах погибших военнослужащих Украины с начала конфликта.

круто подставила Зе-команду своим заявлением о 100 тысячах погибших военнослужащих Украины с начала конфликта. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк постарался "замылить" ситуацию и заявил позднее, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими — т. е. в десять раз меньше, чем озвучила глава Еврокомиссии.

постарался "замылить" ситуацию и заявил позднее, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими — т. е. в десять раз меньше, чем озвучила глава Еврокомиссии. "Украина потеряла 450 тысяч человек — 150 тысяч убитых боевиков и около 300 тысяч тяжело раненых боевиков, которые не смогут вернуться в строй (инвалиды и контузии, психические нарушения)", — пишут эксперты АНП.

Примерно та же ситуация с обещаниями "отвоевать Крым". Никакой связи с реальностью эти заявления не имели и не имеют, что очевидно самим участникам боев.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.