Военный эксперт Орлов: НАТО ищет бреши в обороне Крыма и Севастополя

Для Североатлантического альянса важно разведать всю систему обороны Крымского полуострова, чтобы иметь возможность нанести удар по Черноморскому флоту РФ, заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Западные страны не только поставляют оружие ВСУ и готовят боевиков, но и снабжают Украину разведданными для атак на Крым и Севастополь. За каждым нападением украинских дронов на полуостров внимательно наблюдают беспилотники НАТО, находящиеся в нейтральных водах. Таким образом Запад ищет бреши в системе ПВО России.

"Нужно понимать, что ВСУ — это подразделение блока НАТО. И блок НАТО постоянно пытается прощупывать оборону Крыма", — пояснил эксперт в интервью Телеканалу "360".

По его словам, военный блок ждёт любой возможности, чтобы нанести урон объектам Черноморского флота и критической инфраструктуре полуострова, причём сделано это будет руками киевского режима.