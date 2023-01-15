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Британский политик Картен раскритиковал решение Сунака поставить ВСУ танки Challenger 2

Мир

Западные союзники продолжают оказывать военную помощь Украине. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил передать танки Challenger 2. Данное решение лидер партии "Наследие" Дэвид Картен считает неправильным.

"Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он в Twitter*.

Напоминаем, что офис Сунака сообщил о намерениях передать ВСУ 14 танков Challenger 2. Читатели испугались предупреждения президента РФ Владимира Путина после данных планов премьер-министра.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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