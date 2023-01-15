Западные союзники продолжают оказывать военную помощь Украине. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил передать танки Challenger 2. Данное решение лидер партии "Наследие" Дэвид Картен считает неправильным.
"Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — написал он в Twitter*.
Напоминаем, что офис Сунака сообщил о намерениях передать ВСУ 14 танков Challenger 2. Читатели испугались предупреждения президента РФ Владимира Путина после данных планов премьер-министра.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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