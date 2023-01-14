Читатели DM испугались предупреждения президента РФ Путина после планов Сунака поставить ВСУ танки Challenger 2

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак ранее делал заявления о поставках Вооружённым силам Украины танков Challenger 2. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали его за это намерение.

Некоторые комментаторы посчитали, что данные действия ведут к Третьей мировой войне и высказались против военной помощи Украине. Часть читателей считает, что денежные средства следует направлять не на поддержку ВСУ, а увеличение зарплат медсестёр, врачей, учителей.

"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — испугался один пользователь.

Некоторые считают, что много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте.