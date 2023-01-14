Главная река Украины — Днепр — стала местом экологического бедствия. Киевские власти сбросили воду на Запорожской и Каховской ГЭС, что привело к массовой гибели рыбы, сообщает издание EADaily.
Очевидцы пишут в соцсетях, что ставшая мелководной река промёрзла за последние дни почти до дна, лишив её обитателей даже минимального жизненного пространства.
Официальные власти в Киеве никак не комментируют сброс воды, но эксперты уверены, что обмелить Днепр решено исключительно в военных целях. Это упростит украинским боевикам форсирование реки для масштабного контрнаступления на новые регионы Российской Федерации.
Этой же версии придерживается представитель администрации Запорожской области России Владимир Рогов. Он уверен в искусственном сбросе воды из Днепра с помощью гидротехнических сооружений в верховьях реки.
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