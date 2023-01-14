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Киев искусственно обмелил Днепр для наступления ВСУ и вызвал экологическую катастрофу

Мир

Главная река Украины — Днепр — стала местом экологического бедствия. Киевские власти сбросили воду на Запорожской и Каховской ГЭС, что привело к массовой гибели рыбы, сообщает издание EADaily.

Киев искусственно обмелил Днепр для наступления ВСУ и вызвал экологическую катастрофу

Очевидцы пишут в соцсетях, что ставшая мелководной река промёрзла за последние дни почти до дна, лишив её обитателей даже минимального жизненного пространства.

Официальные власти в Киеве никак не комментируют сброс воды, но эксперты уверены, что обмелить Днепр решено исключительно в военных целях. Это упростит украинским боевикам форсирование реки для масштабного контрнаступления на новые регионы Российской Федерации.

Этой же версии придерживается представитель администрации Запорожской области России Владимир Рогов. Он уверен в искусственном сбросе воды из Днепра с помощью гидротехнических сооружений в верховьях реки.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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