Мирошник: Украина для Запада - антироссийский смертник-камикадзе

Западные страны дают деньги киевскому режиму не для восстановления Украины, они оплачивают работу антироссийского смертника-камикадзе, заявил представитель ЛНР Родион Мирошник.

"Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан", - пояснил дипломат в интервью агентству ТАСС.

Он отметил, что все слова украинских властей о будущем "крупнейшем инвестиционном проекте", которым должна стать Незалежная, являются ложью.

"Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить", - добавил Мирошник.

Ранее стало известно, что поляки намерены провести митинги в Варшаве против отправки войск на Украину.