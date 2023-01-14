Западные страны дают деньги киевскому режиму не для восстановления Украины, они оплачивают работу антироссийского смертника-камикадзе, заявил представитель ЛНР Родион Мирошник.
"Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан", - пояснил дипломат в интервью агентству ТАСС.
Он отметил, что все слова украинских властей о будущем "крупнейшем инвестиционном проекте", которым должна стать Незалежная, являются ложью.
"Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить", - добавил Мирошник.
Ранее стало известно, что поляки намерены провести митинги в Варшаве против отправки войск на Украину.
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