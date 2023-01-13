Польские активисты анонсировали митинг в Варшаве, где намерены призвать власти страны отказаться от начала военной операции на Украине.
После встречи Владимира Зеленского и Анджея Дуды поляки уверены, что Киев и Варшава договорились о вводе польской армии на Западную Украину, чтобы затем присоединить регион к "Великой Польше".
Не желая погибать за чужую страну, организаторы митинга собирают поляков под лозунгом: "Это не наша война".
"В Польше должен царить мир, а те, кто подстрекает нас к участию в чужой войне, должны быть привлечены к ответственности", — гласит распространяемый ими манифест.
Ранее военный эксперт рассказал, что российская разведка всё чаще перехватывает переговоры ВСУ на польском языке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.