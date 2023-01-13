Foreign Policy: в Пентагоне считают, что Киеву не понадобятся дальнобойные бомбы

В Пентагоне полагают, что в поставке Киеву дальнобойных "бомб малого диаметра (SDB)" нет смысла, так как их придётся долго собирать, и в рамках украинского конфликта это оружие может потерять свою актуальность. Об этом пишет издание Foreign Policy.

"Чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что длительные сроки развертывания SDB могут привести к тому, что оружие станет ненужным, с учетом быстрого темпа боевых действий на Украине", — сказано в материале.

Процесс трансформации SDB в "наземную бомбу малого диаметра (GLSDB)" займёт несколько месяцев, напоминают авторы. А без одобрения Пентагона сборка GLSDB оружейными компаниями начата не будет.

В ноябре компания Boeing выступила с предложением о поставках Киеву высокоточных боеприпасов для наземных ракетных систем, которые дали бы возможность ВСУ производить обстрелы на больших расстояниях.