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Дитер Болен против поставок Украине танков: так конфликты не решают

Мир

Основатель группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал поставки западного оружия на Украину. В интервью журналу Stern он заявил, что "посылая танки украинцам, конфликт закончить невозможно".

Дитер Болен против поставок Украине танков: так конфликты не решают

"Я знаю физику: любое действие вызывает противодействие", — заявил Дитер Болен. И добавил, что от конфликта избавиться невозможно с помощью насилия, "посылая всё больше и больше танков".

По словам музыканты, что у него и его семьи конфликт на Украине вызывает глубокую печаль. Он также рассказал, что его бабушка и мама родом из Кенигсберга — ныне Калининграда, а у самого него много друзей как в России, так и на Украине.

В октябре Дитер Болен раскритиковал антироссийские санкции. По его словам, если бы Евросоюз вовремя сел за стол переговоров, людям бы не пришлось замерзать и заниматься "всей этой ерундой".

"Теперь мы должны терпеть холода. С моей точки зрения, это всё отстой", — отметил Дитер Болен. Заявление основателя Modern Talking зрители в студии встретили аплодисментами.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о готовности передать Украине несколько танков "Леопард". Правда, произойти это может в составе "международной коалиции".

О готовности передать Украине танки заявили и власти Великобритании. Правда, как и в случае с Польшей, речь идёт о нескольких штуках.

Судя по всему, на политики западных государств полагают, что основную роль в поставках танков Украине должна играть Германия, где "Леопарды" производят.

В Берлине по этому поводу делают противоречивые заявления. С одной стороны, в возможных поставках не отказывают. С другой, говорят, что это должно быть общее решение союзников по НАТО. И не называют ни конкретных сроков, ни количества танков, которые Германия могла бы поставить.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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