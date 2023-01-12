Захарова: когда на Украине "победят" Пушкина, примутся за Гоголя

После переименования улиц, названных в честь поэта Александра Пушкина, на Украине в погоне за дерусификацией возьмутся за объекты, носящие имя писателя Николая Гоголя. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Киев намерен переименовать сотни украинских улиц, носящих имя Пушкина.

"Ну, конечно, если выбирать между Бандерой* и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой — Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой*", — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что киевские власти в этом плане настроены серьёзно, и соответствующий закон уже находится на рассмотрении у Верховной Рады.

Дипломат предположила, что после того, как Киев "разделается" с Пушкиным, начнётся борьба с Гоголем.

"Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час… Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", — добавила Захарова.

Дипломат выразила опасение, что с учётом отношения Гоголя к России и русской культуре киевские власти попытаются "вымарать" его из истории Украины и украинского народа.