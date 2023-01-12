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Захарова: когда на Украине "победят" Пушкина, примутся за Гоголя

Мир

После переименования улиц, названных в честь поэта Александра Пушкина, на Украине в погоне за дерусификацией возьмутся за объекты, носящие имя писателя Николая Гоголя. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: когда на Украине "победят" Пушкина, примутся за Гоголя

Захарова напомнила, что Киев намерен переименовать сотни украинских улиц, носящих имя Пушкина.

"Ну, конечно, если выбирать между Бандерой* и Пушкиным, Пушкин проигрывает, очевидно. Ну кто это такой — Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой*", — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что киевские власти в этом плане настроены серьёзно, и соответствующий закон уже находится на рассмотрении у Верховной Рады.

Дипломат предположила, что после того, как Киев "разделается" с Пушкиным, начнётся борьба с Гоголем.

"Мне интересно, до Гоголя доберутся или все-таки Николай Васильевич где-то как-то сохранил свои позиции? Я думаю, что не далек тот час… Уже все, как могли поглумились над его творчеством, над его биографией: как только его ни называли, что только ни делали с его произведениями", — добавила Захарова.

Дипломат выразила опасение, что с учётом отношения Гоголя к России и русской культуре киевские власти попытаются "вымарать" его из истории Украины и украинского народа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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