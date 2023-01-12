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Захарова высмеяла заявления Подоляка: "Сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных"

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала недавние заявления советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Захарова высмеяла заявления Подоляка: "Сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных"

Общаясь с журналистами, дипломат попыталась объективно оценить поведение украинского государственного деятеля, однако с трудом подобрала нужные слова из-за его противоречивых высказываний.

"Подоляк, ну это просто… Сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных", — подчеркнула Захарова.

Ранее советник главы офиса украинского президента сообщил о том, что Россия вскоре "побежит" из Крыма. По его словам, полуостров перейдёт под "полный огневой контроль" киевского режима. Кроме того, Подоляк заявлял, что через несколько месяцев РФ столкнётся с "криминальной ситуацией".

При этом в эфире одного из украинских телеканалов он допустил вероятность поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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