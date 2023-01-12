Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала недавние заявления советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Общаясь с журналистами, дипломат попыталась объективно оценить поведение украинского государственного деятеля, однако с трудом подобрала нужные слова из-за его противоречивых высказываний.
"Подоляк, ну это просто… Сказала бы цирк, но не хочется обижать Запашных", — подчеркнула Захарова.
Ранее советник главы офиса украинского президента сообщил о том, что Россия вскоре "побежит" из Крыма. По его словам, полуостров перейдёт под "полный огневой контроль" киевского режима. Кроме того, Подоляк заявлял, что через несколько месяцев РФ столкнётся с "криминальной ситуацией".
При этом в эфире одного из украинских телеканалов он допустил вероятность поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя.
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