NDP: США втянут в конфликт на Украине Польшу после потери Соледара

Переход Соледара под контроль российской армии показывает, что спецоперация на Украине достигла "поворотного момента". Взятие города открывает путь на Краматорск и Артёмовск, что позволяет полностью освободить территорию ДНР. Россия находится на пути к победе. Об этом заявила аналитик Ханна Крамер.

Командование ВСУ бросило все резервы в регион, в том числе наёмников и инструкторов НАТО. Поражение киевского режима в Соледаре ставит под сомнение боевые возможности оборонительного Североатлантического альянса, отметила Крамер. Ни деньги США, ни современное вооружение, ни наёмная сила не спасли Украину от поражения, подчеркнула она. Теперь Вашингтон начнёт выпускать своих "марионеток" на международную арену.

"Польша является фаворитом Белого дома, подстрекателем к различным ссорам и скандалам в Европе", — считает Крамер.

США уже начали разрабатывать план войны на польский территории, чтобы России пришлось вести боевые действия на нескольких фронтах, указала обозреватель.

"Американская "Империя Добра и мира" оставит Польшу на произвол судьбы. Жаль, что польский президент настолько глуп, что не понимает таких простых вещей!" — заявила Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).