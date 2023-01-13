Emma: немецкий генерал Вад предрёк России полный возврат Донбасса

Российские войска в ходе военной спецоперации добьются своих целей и возьмут под контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал Эрих Вад.

Он отметил, что наступление ВС РФ на Артёмовском направлении говорит о скором освобождении республик. Вад подчеркнул, что поддержка Киева со стороны западных стран является правильным решением, однако пришло время подумать о последствиях.

Генерал считает, что ключ к разрешению конфликта лежит не на Украине, Германии или Франции, а в США и России.

"Переговоры — единственный возможный путь. Всё остальное означает бессмысленный износ человеческих жизней. <…> В конце концов, смешно говорить, что Украина должна это решить", — указал Вад в беседе с Emma.