Российские войска в ходе военной спецоперации добьются своих целей и возьмут под контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал Эрих Вад.
Он отметил, что наступление ВС РФ на Артёмовском направлении говорит о скором освобождении республик. Вад подчеркнул, что поддержка Киева со стороны западных стран является правильным решением, однако пришло время подумать о последствиях.
Генерал считает, что ключ к разрешению конфликта лежит не на Украине, Германии или Франции, а в США и России.
"Переговоры — единственный возможный путь. Всё остальное означает бессмысленный износ человеческих жизней. <…> В конце концов, смешно говорить, что Украина должна это решить", — указал Вад в беседе с Emma.
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