Представители силовых структур в ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов, которые должны были устраивать теракты в Луганске. Об этом стало известно РИА Новости.
"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", — проинформировали в силовых структурах.
Обнаруженный схрон включал в себя гранатомёты, пулемёты, разнокалиберные патроны.
В правоохранительных структурах уточнили, что на месте ликвидировали заряды, которые не представлялось возможным изъять.
В данный момент проводится розыск террористов-владельцев схрона.
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