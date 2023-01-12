Схрон диверсантов, собиравшихся устраивать теракты в Луганске, найден в ЛНР

Представители силовых структур в ЛНР обнаружили тайник украинских диверсантов, которые должны были устраивать теракты в Луганске. Об этом стало известно РИА Новости.

"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", — проинформировали в силовых структурах.

Обнаруженный схрон включал в себя гранатомёты, пулемёты, разнокалиберные патроны.

В правоохранительных структурах уточнили, что на месте ликвидировали заряды, которые не представлялось возможным изъять.

В данный момент проводится розыск террористов-владельцев схрона.