В Запорожской области задержано двое украинских диверсантов

Двое украинских диверсантов были задержаны в Запорожской области, вблизи населённого пункта Васильевка. Об этом представители правоохранительных органов сообщили корреспонденту РИА Новости.

Задержанные признались, что должны были совершать диверсии в Запорожской области.

"Сегодня в районе населенного пункта Васильевка нашей разведкой была обнаружена группа диверсантов ВСУ. После анализа ситуации было принято решение о задержании. В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины. В ходе первичного допроса было установлено, что их задачей являлось совершение диверсий на территории Запорожской области", — рассказал источник.

9 января в Народной милиции ЛНР сообщили о раскрытии лагеря ВСУ "Лесная сказка" в Северодонецком районе, где велась подготовка диверсантов, в том числе и несовершеннолетних.