TV2: Дания оказалась перед острой дилеммой из-за желания ВСУ получить САУ Caesar

Копенгаген столкнулся с острой дилеммой из-за просьбы Киева передать самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar украинским войскам, передаёт TV2.

По информации телеканала, армия Дании будет серьёзно ослаблена в случае предоставления техники киевскому режиму. Отмечается, что САУ Caesar стоят на вооружении этой страны. При этом автор материала подчеркнул: власти Украины требуют от Копенгагена поставить артиллерийские установки на безвозмездной основе.

"Эта тяжёлая техника необходима нашей армии, ведь на переоснащение Вооружённых сил уйдут годы", — указал датский полковник Торбен Диксен Мёллер в интервью TV2.

Кроме того, обозреватель обратил внимание на то, что САУ Caesar нужны Дании для выполнения своих обязательств в рамках НАТО и обеспечения нацбезопасности. Полковник Мёллер назвал возможные поставки артиллерии Киеву "значительной потерей" для государства, сказано в статье.

Как пояснил автор публикации, Копенгаген ещё не принял окончательное решение по поводу передачи военной техники Украине.