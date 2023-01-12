Власти США и нынешнее украинское руководство заинтересованы в эскалации конфликта, ведь благодаря этой ситуации они создали многомиллиардный бизнес. Такое мнение выразил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, западные страны активно вовлекаются в конфликт, продолжая поддерживать режим президента Украины Владимира Зеленского.
"Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского военно-промышленного комплекса (ВПК)", — уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что Зеленский и его окружение тоже извлекают прибыль из кризисной ситуации. Кроме того, Мартынов подчеркнул: государства ЕС, которых заставляют присоединиться к противостоянию с РФ, столкнутся с серьёзными проблемами после окончания украинского конфликта.
Ранее офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж заявил, что США и НАТО запутались в своих целях на Украине.
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