Мартынов: США и Украина делают многомиллиардный бизнес, затягивая конфликт

Власти США и нынешнее украинское руководство заинтересованы в эскалации конфликта, ведь благодаря этой ситуации они создали многомиллиардный бизнес. Такое мнение выразил глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, западные страны активно вовлекаются в конфликт, продолжая поддерживать режим президента Украины Владимира Зеленского.

"Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского военно-промышленного комплекса (ВПК)", — уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Зеленский и его окружение тоже извлекают прибыль из кризисной ситуации. Кроме того, Мартынов подчеркнул: государства ЕС, которых заставляют присоединиться к противостоянию с РФ, столкнутся с серьёзными проблемами после окончания украинского конфликта.

Ранее офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж заявил, что США и НАТО запутались в своих целях на Украине.