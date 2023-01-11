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Власти Перу ввели комендантский час

Мир

Власти Перу ввели трёхдневный комендантский час в южном районе Пуно после того, как в понедельник в ходе столкновений между демонстрантами и полицией были убиты, по меньшей мере, 18 человек. Это был самый кровавый день с тех пор, как страна погрузилась в хаос после свержения президента Педро Кастильо в начале декабря.

Власти Перу ввели комендантский час

Сторонники Кастильо, левого новичка в политике, столкнувшегося с многочисленными попытками импичмента за 17 месяцев своего пребывания в должности, блокируют дороги по всей стране и призывают к его немедленному освобождению и восстановлению в должности, пишет Gzero.

Важно отметить, что они до сих пор не приняли обещание нынешнего президента Перу Дины Болуарте перенести запланированные на 2026 год выборы на апрель следующего года.

Власти также запретили въезд в страну экс-президенту Боливии Эво Моралесу, союзнику Кастильо, который сам был свергнут из-за массовых протестов в 2019 году, политик намеревался поддержать протестующих. Более того, Главный прокурор Перу начинает расследование в отношении руководства страны в связи с гибелью участников протестов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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