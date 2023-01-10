Политолог Аватков: сотрудничество с Россией играет на руку Эрдогану

Тюрколог, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД Российской Федерации Владимир Аватков в разговоре с Pravda.Ru высказался по поводу запланированных в 2023 году президентских выборов в Турции и том, насколько необходима России победа нынешнего лидера страны Реджепа Эрдогана.

Эксперт напомнил, что в последнее время внешняя политика Турции стала более суверенной, и это устраивает всех — и правящую элиту, и оппозиционную.

Не устраивает же оппозицию экономическая политика, проводимая нынешним руководством страны. Аватков заметил, что сотрудничество с Россией играет на руку Эрдогану.

"Не устраивает оппозицию экономическая политика. И вот здесь будет основная битва. На этом фоне российское предложение по газовому хабу и многие другие наши проекты играют, по сути, на руку правящей элите. Как она ими воспользуется, это второй вопрос", — сказал Аватков.

Политолог считает, что победу оппозиции в Турции исключать нельзя, тем более что в ней заинтересованы американцы, равно как и не заинтересованы в крепнущем суверенитете страны при нынешнем руководстве.

"Особенно с учетом того, что американцы заинтересованы в Турции либо как в подчиненной стране, либо как в стране, погруженной в дугу нестабильности, в хаос. Им не нужна суверенная Турция", — добавил Аватков.

В этом случае есть наибольшие риски относительно коммуникации России с Турецкой Республикой, заключил политолог.

Президентские выборы в Турции запланированы на 18 июня 2023 года.