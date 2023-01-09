Киев сообщил о пропаже двоих британцев под Соледаром

Двое британцев исчезли в районе Соледара в Донбассе. Об этом проинформировали в Национальной полиции Украины.

Уточняется, что речь идёт о двух пропавших волонтёрах, имеющих британское гражданство, которые пропали по дороге из Краматорска в Соледар.

"Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара. Седьмого января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась", — рассказали представители Нацполиции в соцсетях.

В ведомстве уточнили, что по делу о пропаже без вести открыто уголовное дело.

Артёмовск и Соледар являются районами кровопролитного боестолкновения между ВСУ и ВС РФ. До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович уведомлял, что потери украинской армии на этом участке очень серьёзны.