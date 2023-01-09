Лукьянов: Кондолиза Райс очень откровенно описала отношения США и Украины — "заказчик-подрядчик"

Политолог Фёдор Лукьянов считает, что экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс весьма откровенно описали отношения Вашингтона и Киева.

В их статье, опубликованной в издании The Washington Post, он обратил внимание на следующий пассаж: в материале сказано, что у США есть решительный партнёр на Украине, который готов нести последствия конфликта, чтобы самим Соединённым Штатам не пришлось делать этого в будущем.

"Это звучит идеальным резонансом с активно обсуждаемым интервью посла Украины в Лондоне (Вадима Пристайко — Прим. ред.), где он говорит, что его страна готова нести практически любые потери для победы над врагом Запада", — отметил Фёдор Лукьянов в комментарии в telegram-канале "Россия в глобальной политике".

"Трудно сообразить, было ли нечто подобное раньше — в настолько откровенной форме "заказчик-подрядчик". И по добровольному согласию обеих сторон", — подчеркнул эксперт.

Ранее Пристайко сказал, что боевые действия на Украине дали Западу уникальный шанс.

"В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", — заявил он.

Относительно же статьи, одной из авторов которой является Кондолиза Райс, то в ней говорится о необходимости предоставления ещё большей помощи киевскому режиму.

Члены НАТО должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование, говорится в статье. Авторы которой заявляют, что эти поставки необходимы "в течение недель, а не месяцев".

И в самом деле, действительно отношения "заказчик-подрядчик", по другому и не скажешь.