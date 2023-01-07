Столтенберг: сотрудничество между РФ и Китаем является угрозой установленному Западом миропорядку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил опасение по поводу усиливающегося взаимодействия между Россией и Китаем.

По мнению генсека Альянса, крепнущие российско-китайские связи грозят нарушить мировой порядок, установленный западными странами.

"Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию", — заявил Столтенберг на конференции в Норвегии.

Ранее Столтенберг уже предупреждал, что недооценивать Россию опасно, добавив, что не видит признаков того, что цели и намерения президента РФ Владимира Путина касательно Украины претерпели какие-то изменения.