Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил опасение по поводу усиливающегося взаимодействия между Россией и Китаем.
По мнению генсека Альянса, крепнущие российско-китайские связи грозят нарушить мировой порядок, установленный западными странами.
"Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию", — заявил Столтенберг на конференции в Норвегии.
Ранее Столтенберг уже предупреждал, что недооценивать Россию опасно, добавив, что не видит признаков того, что цели и намерения президента РФ Владимира Путина касательно Украины претерпели какие-то изменения.
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