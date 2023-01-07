Болгарский журналист, политический эксперт Боян Станиславски и бельгийский подкастер Йоури Смаутер обсуждая ситуацию на Украине считают, что разговоры киевского режима о победном наступлении на Крым всего лишь "сказки" для мирового сообщества.
"Победоносное наступление Украины на Крым — это просто слова. Это всего лишь пропагандистский амбушюр с всё меньшей и меньшей силой, разрушающей сердца и умы международной общественности", — приводит его слова издание Salon24.
Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что если украинская армия предпримет наступление, она выберет для этого Мелитопольское направление, чтобы перекрыть для России сухопутный путь в Крым и нарушить тем самым снабжение полуострова.
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