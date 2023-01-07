Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику

Власти Украины сделали выбор в пользу недружественной политики в отношении Венгрии. Об этом сообщает Myśl Polska.

По словам обозревателя Питера Фехера, Венгрия — одна из первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году. При этом он добавил, что дружеские связи Будапешта и Киева стали разрушаться после Оранжевой революции 2004 года, когда высокие посты на Украине начали занимать националисты, получившие поддержку США.

Как пояснил журналист, в 2017 году Киев утвердил новый закон об образовании, желая искоренить венгерский язык на территории государства. Фехер напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский не сдержал своё обещание по изменению законодательства.

"В ответ на антивенгерские настроения глава МИД Петер Сийярто сказал в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину", — отметил автор.

Ранее западные аналитики заявили, что разногласия между Киевом и Будапештом могут ослабить позиции Украины в конфликте с РФ.