Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американская журналистка Робинсон: биолаборатории США на Украине привели к конфликту с РФ
Полковник США Макгрегор: большинству европейцев не интересна тема Украины
Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов
Telegraph: Макрон перешел "красную черту", решив отправить Украине западные БМП
NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ
Силы ПВО на Рождество сбили беспилотник над Севастополем
Арестович устроил балаган с песнями и плясками, инсценировав похороны Путина
Пентагон: бойцам ВСУ по телефону расскажут, как чинить западную технику
Сенатор Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию: "Голубь планеты"

Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику

Мир

Власти Украины сделали выбор в пользу недружественной политики в отношении Венгрии. Об этом сообщает Myśl Polska.

Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику

По словам обозревателя Питера Фехера, Венгрия — одна из первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году. При этом он добавил, что дружеские связи Будапешта и Киева стали разрушаться после Оранжевой революции 2004 года, когда высокие посты на Украине начали занимать националисты, получившие поддержку США.

Как пояснил журналист, в 2017 году Киев утвердил новый закон об образовании, желая искоренить венгерский язык на территории государства. Фехер напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский не сдержал своё обещание по изменению законодательства.

"В ответ на антивенгерские настроения глава МИД Петер Сийярто сказал в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину", — отметил автор.

Ранее западные аналитики заявили, что разногласия между Киевом и Будапештом могут ослабить позиции Украины в конфликте с РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.

Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия
Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте
Прорыв ВС РФ в Соледаре обрушит оборону ВСУ на донбасском фронте
WarGonzo: русская армия прорвала оборону Соледара и захватила центр города
РИА Новости: убийца авианосцев ВС России "Циркон" вынудил США задуматься
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военкор Коц: жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими
Global Firepower: ВСУ заняли 15 место среди сильнейших армий мира
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Последние материалы
Myśl Polska: Украина "вонзила нож в спину" Венгрии, утвердив недружественную политику
Bloomberg: США постоянно отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения резервов
Telegraph: Макрон перешел "красную черту", решив отправить Украине западные БМП
NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ
Силы ПВО на Рождество сбили беспилотник над Севастополем
Арестович устроил балаган с песнями и плясками, инсценировав похороны Путина
Пентагон: бойцам ВСУ по телефону расскажут, как чинить западную технику
Сенатор Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию: "Голубь планеты"
Василеску: Зеленский не понял последнего предупреждения президента РФ Путина о перемирии
Крид и Баста поссорились в эфире Первого канала: "Хватит песок сыпать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников