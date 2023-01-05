Судя по новогоднему обращению французского лидера Эммануэля Макрона, позиция Парижа к конфликту на Украине и к вопросу принадлежности Крыма изменилась. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Он [Эммануэль Макрон — Прим. ред.] также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих территориальных приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма", — заявил Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
До этого Макрон уже говорил о том, что РФ должна получить гарантии своей безопасности в пределах ЕС. Французский президент считает, что нужно заранее подумать о том, как будет складываться ситуация после завершения конфликта на Украине.
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