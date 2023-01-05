Полковник ВС США Макгрегор: Макрон больше не предлагает России отказаться от Крыма

Судя по новогоднему обращению французского лидера Эммануэля Макрона, позиция Парижа к конфликту на Украине и к вопросу принадлежности Крыма изменилась. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Он [Эммануэль Макрон — Прим. ред.] также сделал ряд замечаний о том, что необходимо найти такой путь урегулирования конфликта, который не будет включать в себя принуждение России отказаться от всех своих территориальных приобретений. Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма", — заявил Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

До этого Макрон уже говорил о том, что РФ должна получить гарантии своей безопасности в пределах ЕС. Французский президент считает, что нужно заранее подумать о том, как будет складываться ситуация после завершения конфликта на Украине.