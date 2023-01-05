Макгрегор: Россия сегодня финансово и экономически сильнее, чем была до СВО

Полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Россия на сегодняшний день финансово и экономически сильнее, чем была до специальной военной операции, несмотря на то, что западная элита очень заинтересована в её уничтожении.

"Хорошо финансируемое меньшинство в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, которое, похоже, очень заинтересовано в уничтожении России. Но всё наоборот. Россия сегодня финансово и экономически сильнее, чем была, когда началась в….*", — отметил он.

Более того, экс-советник Дональда Трампа уверен, что продолжение вооружённого конфликта на Украине только поспособствует уничтожению государственного и экономического устройства Соединённых Штатов.

"Россия собирается выйти из этого события с гораздо более крупной, более способной и более смертоносной военной силой, чем она имела в начале. Так что всё пошло наперекосяк и будет продолжать идти наперекосяк. Откровенно говоря, нам это не нужно, и это обанкротит нас так, что всё это рухнет, всё будет уничтожено. И в…* России с Украиной только ускорит этот процесс", — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что планируемые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву следует рассматривать в качестве прощального жеста Вашингтона перед неминуемым поражением украинской армии.