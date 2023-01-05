В парламенте Крыма назвали требования Киева о выдаче авторов СВО и возврате крымского жилья "бредом обкурившихся наркоманов"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил требования киевского руководства в лице советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, пожелавшего, чтобы Россия "выдала Украине авторов СВО" и вернула "присвоенные дома и квартиры в Крыму".

"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, в наступившем году Украина перестанет существовать как государство.

Гемпель назвал Подоляка "украинским Геббельсом", который вводит народ в заблуждение такими же методами, что и немецкий нацист. Эти "кровожадные чудовища" обязательно должны предстать перед трибуналом, заключил Гемпель.

Ранее Подоляк сообщил, что окончание украинского конфликта невозможно до тех пор, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".