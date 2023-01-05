В США заявили, что Вашингтон открыто подталкивает страны к Третьей мировой войне

Американский профессор Нил Фергюсон заявил, что Вашингтон планирует переиграть Москву, Тегеран и Пекин. Однако США следует умерить свои воинственные намерения на фоне украинского конфликта, указал он.

Читатели издания Bloomberg прокомментировали мнение профессора и отметили, что именно спецоперация России на Украине разоблачила мирового поджигателя войны — США. Это говорит о скором завершении американской гегемонии, считают комментаторы.

По мнению американских пользователей Сети, Россия никогда не станет инициатором Третьей мировой войны в отличие от США, которые своими действиями подталкивают страны к полномасштабному вооружённому конфликту.

"У нас в Америке всё будет только хуже. Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окружённый своими маленькими миньонами. Все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям!" — заявил User Name.