Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Rzeczpospolita: Запад не хочет давать Украине танки, а броневики ВСУ не помогут
Норвегия отправила ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм
В ночь на 5 января ВС РФ нанесли удары по объектам в Никополе Днепропетровской области
ВС РФ взяли под контроль территории станции Деконская на юго-востоке Соледара
Баевский: любимая тактика натовских офицеров ВСУ — "атака зомби
Экс-полковник Британии: НАТО вступит в военные действия с Россией в 2023 году
Zdf: Меллинг назвал артиллерию ВС РФ преимуществом России на Украине
Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы
Вучич ответил на идею ЕС "приручить" его словами о том, что не видел в цирке волка

Секретарь СНБО Украины Данилов: февраль станет решающим для России

Мир

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался убедить жителей Незалежной, что исход российской спецоперации решится в феврале.

Секретарь СНБО Украины Данилов: февраль станет решающим для России

По его словам, обострения ситуации на передовой стоит ждать именно к годовщине начала специальной военной операции ВС РФ.

"Февраль для них (российских войск. — Прим. ред.) будет решающий. Потому что даты для них важны, годовщина и тому подобное. Они готовятся", — заявил Данилов в интервью местному телеканалу.

Также он сообщил, что пророссийски настроенные украинские политики в настоящее время ведут переговоры с коллегами в Европе по поводу мирных соглашений в формате "Минск-3", но Киев даже не рассматривает такой вариант.

Ранее американские эксперты предположили, что Украина уже в ближайшее время перейдёт к террористическим атакам на территории России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Последние материалы
ВС РФ взяли под контроль территории станции Деконская на юго-востоке Соледара
Баевский: любимая тактика натовских офицеров ВСУ — "атака зомби
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО
Экс-полковник Британии: НАТО вступит в военные действия с Россией в 2023 году
Zdf: Меллинг назвал артиллерию ВС РФ преимуществом России на Украине
Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы
Вучич ответил на идею ЕС "приручить" его словами о том, что не видел в цирке волка
The Saker: чего хочет добиться НАТО ударами по территориям России
The Daily Beast: Украина применит новую тактику против России в ближайшие дни
Политолог из ФРГ Меллинг заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников