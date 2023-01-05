Секретарь СНБО Украины Данилов: февраль станет решающим для России

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попытался убедить жителей Незалежной, что исход российской спецоперации решится в феврале.

По его словам, обострения ситуации на передовой стоит ждать именно к годовщине начала специальной военной операции ВС РФ.

"Февраль для них (российских войск. — Прим. ред.) будет решающий. Потому что даты для них важны, годовщина и тому подобное. Они готовятся", — заявил Данилов в интервью местному телеканалу.

Также он сообщил, что пророссийски настроенные украинские политики в настоящее время ведут переговоры с коллегами в Европе по поводу мирных соглашений в формате "Минск-3", но Киев даже не рассматривает такой вариант.

Ранее американские эксперты предположили, что Украина уже в ближайшее время перейдёт к террористическим атакам на территории России.