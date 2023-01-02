Американский офицер Орр: враг одним ударом может отправить США в каменный век

Если по США будет нанесён электромагнитный удар, страна молниеносно скатится в каменный век, заявил офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр.

Неприятеля достаточно устроить термоядерный взрыв в атмосфере над американским континентом, чтобы все электронные устройства в Соединённых Штатах вышли из строя, пояснил он.

"Всё, от вашего iPhone до вашего ноутбука и электронных систем в автомобиле, ваша система отопления и кондиционирования воздуха в доме, будет полностью поджарено", — пишет офицер в издании 19FortyFive.

По его словам, нынешний глава Белого дома игнорирует эту угрозу, тогда как нанести ЭМИ-удар по США могут не только Россия и Китай, но даже Иран.

Орр подчеркнул, что подобная атака станет "катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, но означающей конец света".