Соколов: США завозят в Европу новые термоядерные бомбы для устрашения России

Пентагон обновляет ядерный арсенал в Европе. По данным американского издания, уже в декабре на европейские авиабазы поступят модернизированные бомбы B62-12, хотя их ждали только весной. Журналисты полагают, что ускоренное перевооружение спровоцировал украинский конфликт, однако в Пентагоне отрицают эту информацию. Об этом сообщил обозреватель Андрей Коц в своём материале для РИА Новости.

Официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что никакой связи с модернизацией ядерного арсенала и военными действиями на Украине нет.

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, поспешное перевооружение является акцией устрашения, которая направлена против России. Основная цель Вашингтона состоит в убеждении Москвы в том, что США готовы пойти на крайние меры, считает он. Более того, таком образом Пентагон побуждает Киев активнее действовать на фронтах.

"У ВСУ не должно быть сомнений, что американцы ради них пойдут на всё. На самом же деле в Вашингтоне сидят не глупцы и не самоубийцы. Они прекрасно понимают, что ядерный конфликт не нужен никому", — указал Соколов.