Spiegel: в Германии признали, что несут ответственность за начало украинского конфликта

ФРГ является ответственной за то, что на Украине была начата спецоперация. Об этом заявил политолог Штефан Майстер в беседе с изданием Spiegel.

По мнению Майстера, в течение многих лет Германия давала понять Москве, что она не станет участником противостояния с РФ, и её заботят лишь собственные экономические интересы, в частности, импорт дешёвого российского газа.

"Мы несем ответственность за те сигналы, которые мы посылали в Кремль. Это послужило основанием для оценки, что Германия как ведущая держава Европы действует по существу конъюнктурно и думает в первую очередь о своих экономических интересах", — сказал Штефан.

Аналитик напомнил, что Германия согласилась с санкциями против РФ ещё в 2014 году, после присоединения Крыма. Однако, по словам Штефана, те рестрикции не оказали какого-нибудь негативного влияния ни на одной из сторон, в отличие от нынешних.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о планах дальнейшей поддержки Украины, невзирая на то, что обычные граждане Германии уже в достаточной мере ощутили на себе её последствия.