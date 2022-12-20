Германские политики: действительны только интересы США, интересы России игнорируются

В германской Левой партии произошёл конфликт из-за событий на Украине. Премьер-министра земли Тюрингия Бодо Рамелова требуют исключить из этой партии.

Соответствующее заявление подано в Арбитражную комиссию Тюрингии двумя членами Левой партии. Причиной названо то обстоятельство, что недавно Рамелов высказался за поставки оружия на Украину. И тем самым пошёл против линии партии.

Заявители написали, что они полностью отказались от своей веры в товарища Рамелова, сообщает Der Spiegel (перевод "ПолитРоссия").

По их словам, нельзя создавать условия для дальнейшей эскалации конфликта, поставляя оружие Украине. Кроме того, представители левых отметили, что происходящее играет на руку США.

"Почему действительны только американские интересы? И почему российские интересы снова и снова игнорируются?" — отметили германские политики.

По их мнению, премьер-министр Тюрингии должен быть исключён из партии, поскольку раскалывает её ещё больше и вообще ставит под угрозу существование Левой партии.

Бодо Рамелов может добровольно покинуть ряды партии до середины января. Если же этого не произойдёт, то Арбитражная комиссия должна принять решение о начале разбирательства. Рамелова могут исключить из партии в том случае, если будет установлено, что его заявления нарушают устав партии.

Если же таких нарушений найдено не будет, то может по-прежнему оставаться в Левой партии.