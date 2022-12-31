Newsweek: вероятность мирных переговоров по Украине выглядит далёкой

Профессор истории Католического университета США Майкл Киммейдж порассуждал о том, что мешает мирному урегулированию конфликта России с Украиной. Своё мнение он высказал в статье для журнала Newsweek.

Эксперт полагает, что продолжаться конфликт будет до тех пор, пока не будет вытеснена одна из сторон.

"Самым большим препятствием для мирных переговоров является то, что ни одна из сторон, похоже, не желает сдвинуться с места в отношении территорий", — пишет аналитик.

Ранее издание WP написало со ссылкой на источник в Кремле, что президент РФ Владимир Путин готов говорить с Западом только на своих условиях.