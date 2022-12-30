WP: источник в Кремле раскрыл условия, на которых Путин готов говорить с Западом

Президент России Владимир Путин готов говорить с Западом только на своих условиях. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источник из российской власти.

Хотя президент РФ и сказал недавно, что он открыт для мирных переговоров, через несколько дней Россия нанесла ещё один массированный ракетный удар, отключив электроснабжение в ряде украинских регионов, отмечает автор публикации.

По данным собеседников WP, российские элиты разделились на два лагеря: "прагматики, считающие, что Россия взяла на себя бремя военных действий, которые она не может выдержать и которые необходимо остановить", и те, кто согласны пойти на обострение нынешнего конфликта.

Источники в дипломатических кругах РФ заявляют изданию, что будущие перспективы конфликта туманны, но они не исключают новой волны мобилизации.

В целом в элитных кругах России бытует мнение, что 2023-й год будет более опасным, говорится в статье.