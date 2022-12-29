Граждане Российской Федерации, сбежавшие в Нидерланды, больше не могут оставаться в них. О данном заявлении госсекретаря Министерства юстиции и безопасности Эрика ван дер Бурга сообщает EADaily.
Он объяснил это тем, что у граждан РФ отсутствуют основания бояться быть призванными в армию, поскольку частичная мобилизация официально завершилась. Власти Нидерландов планируют отказать людям в предоставлении статуса беженца.
Также государство перестало принимать решения по заявлениям на убежище, уже поданным дезертировавшими призывниками России. Исключение составили военные из профессиональных войск ВС РФ.
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