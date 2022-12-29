Власти Нидерландов попросили граждан РФ, сбежавших от частичной мобилизации, покинуть страну

Граждане Российской Федерации, сбежавшие в Нидерланды, больше не могут оставаться в них. О данном заявлении госсекретаря Министерства юстиции и безопасности Эрика ван дер Бурга сообщает EADaily.

Он объяснил это тем, что у граждан РФ отсутствуют основания бояться быть призванными в армию, поскольку частичная мобилизация официально завершилась. Власти Нидерландов планируют отказать людям в предоставлении статуса беженца.

Также государство перестало принимать решения по заявлениям на убежище, уже поданным дезертировавшими призывниками России. Исключение составили военные из профессиональных войск ВС РФ.