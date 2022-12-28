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Депутат Журова о словах Медведева: общество само должно решить, как поступить со сбежавшими россиянами

Общество

Олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ, первый заместитель председателя международного комитета Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с Pravda. Ru прокомментировала слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, призвавшего не пускать до конца жизни обратно в Россию "предателей", сбежавших за границу, и оттуда желающих поражения своей родине.

Депутат Журова о словах Медведева: общество само должно решить, как поступить со сбежавшими россиянами

Журова напомнила, что высказывания, подобные тому, что сделал Медведев, звучат не впервые, а с момента начала спецоперации.

"Поэтому какие-то меры в любом случае принимать надо. Должны ли быть такие жёсткие, как предлагает Дмитрий Анатольевич, я думаю, что останется предметом для обсуждения общественности. Потому что такие заявления идут для того, чтобы сейчас общество подумало и оценило. Может быть, очень радикально, очень жёстко, но общество всё равно сейчас, так или иначе, будет обсуждать, высказываться", — сказала Журова.

Однако, размышляя о том, какое наказание должны понести сбежавшие за границу россияне, важно не "стричь всех под одну гребёнку", и не наложить рестрикции на всех подряд, в том числе и на тех, кто никак не высказывался по поводу спецоперации, а просто в этот период по своим причинам уехал за границу.

Парламентарий призвала быть аккуратнее в оценках, и смотреть, что именно, как и при каких обстоятельствах люди говорят.

"Одно дело, когда человек жёстко финансируется Западом, зарабатывает на этом, еще и при этом выступает против Российской Федерации, говорит достаточно в жёстких высказываниях, это одно дело. А другое дело, если человек вышел и сказал "миру мир", может быть, вообще не в привязке к спецоперации, а в целом, и кто-то, выдернув даже из контекста, сказал, что это он имел в виду спецоперацию. Может быть, человек вообще про другое говорил. Поэтому не хочется каких-то перегибов в этой ситуации", — отметила Журова.

Депутат уверена, что общество должно само дать оценку и поддержать или не поддержать инициативу Медведева. А меры наказания для "беглецов" не должны быть слишком жёсткими или слишком мягкими, важно найти какую-то золотую середину.

Ранее Медведев сказал, что "свинтившие за границу уроды" каждый день желают гибели своим соотечественникам и России. Политик предложил считать их врагами общества, не пускать их обратно на родину и лишить возможности зарабатывать в РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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