Секретарь Совбеза Армении: Россия принуждает нас присоединиться к Союзному государству

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия якобы принуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. А кроме того, предоставить Азербайджану коридор через свою территорию.

В эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Россия якобы вынуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. "Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что эскалация (напряжённости) 13 сентября также связана с этим. И, по большей части, это основа — или мотив — всего кризиса", — сказал Григорян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Армена Григоряна.

"Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", — цитирует Дмитрия Пескова РБК.

Отметим, на неформальном саммите СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно: за 10 месяцев текущего года — 73% рост товарооборота. Это хороший результат. Но мы с вами ещё вчера начали, и удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения", — отметил Путин.

"Конечно, вы правы: на данный момент главный, самый оперативный вопрос — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев", — сказал Пашинян.

Владимир Путин сообщил также, что 26 декабря на полях неформального саммита СНГ состоялась трёхсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.