Замглавы Минобороны Украины Маляр: задача российской армии — занять ДНР за неделю

Заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр постаралась успокоить украинцев, заявив, что ВСУ известны планы российского командования.

По её словам, перед подразделениями ВС РФ стоит задача выйти к административным границам Донецкой Народной Республики к концу 2022 года.

"Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", — рассказала Маляр.

Скрыть успех российской армии под Артёмовском уже невозможно, потому чиновница была вынуждена признаться, что русским удалось "незначительно продвинуться" на этом направлении. Но она заверила украинцев, что город является "восточной крепостью", которая сможет выстоять.

Ранее китайские эксперты пришли к выводу, что в украинском конфликте США повторяют "афганскую стратегию" против России, но такой подход однажды уже закончился крахом для Вашингтона.