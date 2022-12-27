Соединённые Штаты пытаются разрушить Россию санкциями и накачивают киевский режим оружием, что полностью повторяет "афганскую стратегию" Вашингтона, заявили китайские аналитики.
"Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Афганистана", — пишет издание Global Times.
Но в отличии от южноазиатской страны, подчеркивают специалисты из Китая, с РФ эта тактика дала сбой. Украинская марионеточная власть впустую растрачивает всю финансовую поддержку, а антироссийские санкции сильнее ударили по европейским союзникам Белого дома, делают вывод автора материала.
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