Global Times: США на Украине повторяют "афганскую стратегию" против России

Соединённые Штаты пытаются разрушить Россию санкциями и накачивают киевский режим оружием, что полностью повторяет "афганскую стратегию" Вашингтона, заявили китайские аналитики.

"Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Афганистана", — пишет издание Global Times.

Но в отличии от южноазиатской страны, подчеркивают специалисты из Китая, с РФ эта тактика дала сбой. Украинская марионеточная власть впустую растрачивает всю финансовую поддержку, а антироссийские санкции сильнее ударили по европейским союзникам Белого дома, делают вывод автора материала.