Зеленский отвечает России "могилизацией последней надежды"

Перспективы ВСУ на поле боя выглядят всё более уныло, несмотря на бравурные доклады о победах Западу.

Ситуация на тысячекилометровом фронте противоречит утверждениям команды Зеленского, пишет портал Discred.

В декабре-2022 даже американцам стало понятно, что российская армия ведёт куда более успешные штурмовые действия на линии Кременная-Сватово, чем ВСУ.

Инициатива украинцами давно утеряна, но американские аналитики предпочитают об этом не говорить. К тому же Генштаб срочно перебрасывает резервы на Сватовское направление, поэтому широко разрекламированное наступление на Мелитополь как минимум откладывается.

По словам офицера Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Марочко, украинцы вынуждены действовать именно так, потому что потери личного состава превысили предполагаемые цифры в разы.

Так эксперты чуть ранее посчитали: все украинские силовые структуры, от ВСУ до теробороны потеряли до 240 тысяч убитыми и до 450 тысяч убитыми, ранеными, искалеченными, комиссованными и пропавшими без вести.

С учётом того, что армию нужно поддерживать хотя бы количеством участников, Киев начал хватать на улицах уже всех подряд. Проводимая администрацией Владимира Зеленского "могилизация последней надежды" свидетельствует о том, что Украина не может выиграть в нынешней ситуации", прямо сказал в эфире MSNBC отставной американский генерал Барри Маккефри.

При этом весьма русофобно настроенный Маккефри открытым текстом заявил, что если ВСУ не получат мощного оружия, включая ракеты для ударов вглубь России, то — цитируем — "Украине никакой победы и во сне не видать".