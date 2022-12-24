На войну с Россией Польша не пойдёт, что подтвердил недавний разговор президента Анджея Дуды с российскими пранкерами. Такое мнение высказал журналист Александр Носович в интервью изданию "Украина.ру".
Однако Польша всё же уверенно готовится к войне, но не с Россией, считает аналитик.
Атаковать Калининградскую область Варшава не будет, а хочет "проверить на прочность" Союзное государство России и Белоруссии, добавил эксперт.
Польские политики рассматривают Белоруссию как историческую часть Речи Посполитой, для них это не Россия, а отдельное государство, пояснил собеседник издания.
По его мнению, представить себе столкновение с Россией, в Варшаве не могут, так как это будет конфликт ядерной державы с неядерной. И не факт, что западные союзники согласятся воевать за Польшу.
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