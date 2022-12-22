В плане антироссийских санкций Евросоюз вряд ли сможет придумать что-то новое. Такую точку зрения высказал еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.
"Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать", — сказал Синкявичюс в эфире литовской радиостанции Ziniu radijas.
По мнению еврокомиссара, в будущем Европе остаётся лишь дорабатывать уже имеющиеся санкции, потому что в этом плане "важнейшие шаги уже сделаны".
Евросоюзом против России уже было введено девять пакетов санкций, последний из которых был одобрен 16 декабря.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.