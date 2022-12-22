Еврокомиссар от Литвы: санкции против РФ достигли своего потолка в ЕС

В плане антироссийских санкций Евросоюз вряд ли сможет придумать что-то новое. Такую точку зрения высказал еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

"Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать", — сказал Синкявичюс в эфире литовской радиостанции Ziniu radijas.

По мнению еврокомиссара, в будущем Европе остаётся лишь дорабатывать уже имеющиеся санкции, потому что в этом плане "важнейшие шаги уже сделаны".

Евросоюзом против России уже было введено девять пакетов санкций, последний из которых был одобрен 16 декабря.